Defensa y cooperación mediterránea centran la presidencia chipriota de la UE

Es la segunda vez que la República de Chipre, una nación de poco más de un millón de habitantes que es miembro de la UE desde 2004 y de la Eurozona desde 2008, ocupa la presidencia del club comunitario.

La primera vez, en 2012, asumió esta responsabilidad en medio de la crisis de la deuda que la forzó a pedir ayuda financiera a sus socios para sanear su sector bancario.

Si bien esa tormenta ha sido superada, son muchos los retos que se ciernen ahora sobre el Viejo Continente, desde la guerra en Ucrania hasta la persistente inestabilidad en Oriente Medio.

Bajo el lema 'Una Unión autónoma, abierta al mundo', la presidencia chipriota asume de su antecesora, la danesa, la defensa de Europa como una de sus máximas prioridades.

Nicosia buscará acelerar la aplicación del 'Libro Blanco sobre la defensa europea' que, publicado por la Comisión Europea en marzo pasado, traza la hoja de ruta para fortalecer las capacidades y la cooperación militares a largo plazo.

También el apoyo a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión rusa seguirá siendo "prioridad absoluta", prometió recientemente el presidente chipriota, Nikos Jristodulidis.

En este contexto, resaltó que su país "conoce de primera mano lo que significan la invasión y la ocupación".

El mandatario aludió así a la invasión turca del norte de Chipre en 1974, que hasta hoy mantiene dividida a la isla mediterránea, situada a unos cien kilómetros de las costas de Siria y Líbano, en dos zonas, una de influencia griega y la otra turca.

Para el Gobierno chipriota el fortalecimiento de las capacidades europeas de defensa y el desarrollo de una Europa "más autónoma" debe complementarse con un refuerzo de las relaciones transatlánticas y de la cooperación entre la UE y la OTAN.

Por otro lado, la ambición de estrechar los vínculos regionales queda patente ya en la lista de asistentes extracomunitarios a la ceremonia de apertura del semestre chipriota, prevista para el 7 de enero en Nicosia.

Además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se espera la presencia de los secretarios generales de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, y del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed AlBudaiwi, entre otros altos funcionarios.

Los líderes del sur del Mediterráneo están asimismo invitados a la cumbre informal de 'los Vintisiete' planificada para el 23 y 24 de abril, incluido el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pese a las tensiones entr4e Nicosia y Ankara por la división de la isla.

La tradicional reunión de los comisarios europeos, con Von der Leyen a la cabeza, en el primer mes de la presidencia rotatoria, tendrá lugar el 15 y el 16 de enero en un nuevo edificio del Puerto de Limasol, en el sur del país.

El lugar elegido conlleva un mensaje simbólico sobre la importancia que tiene para Chipre impulsar la libertad de navegación y la seguridad de los corredores marítimos mediante la aplicación de la estrategia de seguridad marítima de la UE.

Asimismo, se espera que bajo la presidencia chipriota la UE acuerde su primera estrategia portuaria y avance en la aplicación del 'Pacto por el Mediterráneo'.

La conectividad digital y energética, la lucha contra la migración ilegal y la gestión del agua serán también asuntos claves durante el próximo semestre.

Otra prioridad es impulsar las negociaciones de adhesión con los aspirantes de los Balcanes occidentales, así como con Ucrania, Turquía y Moldavia.

Y además de poner en marcha el pacto sobre inmigración y asilo, la presidencia chipriota deberá preparar el ciclo presupuestario 2028-2034.

El objetivo es avanzar hacia un presupuesto "ambicioso y equilibrado", explicó Jristodulidis, al presentar antes de Navidad las prioridades de la presidencia que ostentará su país.