Detienen en Turquía a 357 sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico

"En operaciones llevadas a cabo simultáneamente por nuestra policía esta mañana en 21 provincias, detuvimos a 357 presuntos miembros del EI", señaló el ministro turco en las redes sociales sobre el operativo, coordinado por las fiscalías generales, el Departamento Antiterrorista y el Departamento de Inteligencia de la Dirección General de Seguridad,

Las redadas fueron llevadas a cabo por los Departamentos de Policía Provinciales en Adana, Agri, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Estambul, Kastamonu, Kilis, Konya, Mugla, Nigde, Osmaniye, Sanliurfa, Sirnak, Yalova y Va, precisó.

Las detenciones tuvieron lugar en las últimas horas, en operaciones policiales desplegadas desde la medianoche pasada, indicó la agencia semioficial Anadolu.

Según las autoridades, al menos 41 de los detenidos en Estambul están relacionados con los seis supuestos militantes del EI muertos el lunes en un tiroteo con la policía en la provincia de Yalova, en el noroeste de Turquía, en el que también murieron tres policías, mientras que otros nueve agentes resultaron heridos.

Ese enfrentamiento tuvo lugar en el marco de una serie de operaciones policiales desplegadas en los últimos días después de que los servicios de Inteligencia del país euroasiático advirtieran de que el yihadista EI estaba planeando atentados para las celebraciones de fin de año.

Según Anadolu, la Fiscalía de Estambul acusa a parte de los sospechosos arrestados hoy de preparar ataques para convertir las celebraciones de Nochevieja en "un derramamiento de sangre".

El riesgo de que se produzcan atentados durante las fiestas de Año Nuevo sigue en pie, razón por la que las autoridades están adoptando amplias medidas de seguridad, con unos 50.000 agentes policiales desplegados en Estambul, según un comunicado de la Oficina del Gobernador de la ciudad del Bósforo.

Las operaciones contra del EI continuaban este martes en todo el país.