Diecisiete misioneros católicos fueron asesinados en 2025 en el mundo, cuatro en América

Se trata de uno de las cifras más bajas de los últimos tiempos aunque marca un repunte respecto a los 13 asesinados del 2024.

El continente más letal para estos misioneros, curas, religiosas, seminaristas o laicos ha sido un año más África, donde se ha constatado el asesinato de un total de diez.

El país más peligroso para los operadores católicos ha sido Nigeria, donde cinco seminaristas y sacerdotes fueron secuestrados y matados en distintos pero violentos contextos, seguido por Burkina Faso (2), Kenia (1), Sierra Leona (1) y Sudán (1).

Además, en el informe de Fides de este año también se ha incluido el caso del sacerdote Tobias Chukwujekwu, asaltado por guerrilleros en Burkina Faso el 26 de diciembre de 2024.

En el caso de América, dos religiosas, Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire, fueron asesinadas el 31 de marzo en Haití por bandas armadas y en México el cuerpo sin vida del cura Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallada el 6 de octubre entre las ciudades de Zumpango y Mezcala, dos días después de su desaparición.

El cuarto caso americano es el del párroco de Seneca(Kansas, EE.UU), Arul Carasala, tiroteado el 3 de abril en su residencia.

En Europa, en 2025 fue asesinado un sacerdote, Grzegorz Dymek, cuyo cuerpo fue encontrado estrangulado el 13 de febrero en su residencia en Polonia.

Por último, en Asia murieron dos misioneros: el sacerdote birmano Donald Martin, en el marco de la guerra civil en su país, y el laico filipino Mark Christian Malaca, por arma de fuego.

El informe de Fides, la agencia vaticana dedicada desde 1927 a las Obras Misioneras Pontificias, ha contabilizado 626 asesinados en el primer cuarto del presente siglo, entre los años 2000 y 2025.