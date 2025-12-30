EEUU asegura haber matado o capturado al menos 25 agentes del Estado Islámico en Siria

Washington, 30 dic (EFE).- El Ejército de Estados Unidos aseguró este martes haber matado o capturado a al menos 25 agentes del Estado Islámico (EI) en Siria en una serie de operaciones realizadas en la última semana que suponen una continuación del ataque del pasado 19 de diciembre en represalia por una emboscada que acabó con la vida de tres estadounidenses.