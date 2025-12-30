El aumento del 23,7 % del salario mínimo abre discusión económica y política en Colombia

El "salario mínimo vital" para 2026 fue fijado en dos millones de pesos (unos 535 dólares), incluido el auxilio de transporte, y beneficiará a unos 2,3 millones de trabajadores, el 10 % de los asalariados del país.

Según Petro, esa cifra "se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias".

Sin embargo, hoy se han multiplicado las críticas de quienes consideran exagerado el aumento porque al salario mínimo están indexados los aportes a la seguridad social, los copagos de la salud, entre otros, lo que acabará impactando en la inflación y corroyendo el ingreso de los trabajadores.

"A pesar de que el inesperado y elevado aumento del salario mínimo tendrá efectos positivos para una décima parte de los trabajadores colombianos y aumentará la demanda agregada, sus efectos negativos serán complejos de manejar", advirtió hoy el economista José Antonio Ocampo, primer ministro de Hacienda de Petro.

Ocampo, que también fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), agregó: "La inflación aumentará, directamente por el amplio grupo de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, y por los aumentos en costos de producción, incluyendo en ambos casos componentes de la canasta familiar".

Eso, en su opinión, eso puede llevar al Banco de la República (autoridad monetaria) "a aumentar las tasas de interés para controlar la inflación".

"Y habrá aumentos adicionales sobre los ya elevados gastos públicos, incluyendo el costo de las pensiones", explicó.

El anuncio del presidente sobre el mínimo "es, por decir lo menos, desafortunado" pues si se tienen en cuentas las variables de inflación y productividad, el aumento del salario mínimo debería ser "cercano al 7 %", dijo Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, donde estudió Petro.

"El 56 % de la actividad económica se encuentra en la informalidad y son personas que están recibiendo mucho menos de ese salario mínimo" y acabarán sufriendo las consecuencias del aumento de tarifas y precios, agregó Herrera.

El exministro de Hacienda y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas consideró que "seguramente la intención de Petro es que (el aumento del salario mínimo) le genere votos el año entrante" en las elecciones legislativas y presidenciales, pero advirtió que la productividad en el país no está aumentando y "no existe más capacidad económica para pagar más salarios", con lo cual muchas pequeñas y medianas empresas se verán obligadas a hacer despidos.

"Muchos trabajadores terminarán en la informalidad ganando menos del salario mínimo, sin beneficios, sin prestaciones sociales", dijo, y acusó a Petro de "engañar" al país con "populismo económico" para que su partido, el Pacto Histórico, "se quede en el poder".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, expresó su respaldo a la subida del salario mínimo "por razones éticas y económicas".

"Constituye una clara opción para derrotar la pobreza, reducir la desigualdad y generar condiciones para la vida digna. Reafirma que el programa social debe ser el criterio fundamental para las decisiones económicas y un aspecto central de la vida política", afirmó.

Según Cepeda, "el bienestar de los trabajadores contribuye al desarrollo de la economía en su conjunto y no es incompatible con el bienestar empresarial".

"La clase trabajadora y los sectores populares estamos de fiesta el día de hoy", manifestó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien dijo a los empresarios: "si los trabajadores tienen mejores ingresos hay mejor vida para ellos, y con absoluta seguridad, mayor productividad y un jalonamiento (impulso) en la economía".