El desempleo en Brasil cae al 5,2 %, su menor nivel en 14 años

En el trimestre terminado en noviembre, el desempleo se ubicó dos décimas abajo del concluido en octubre (5,4 %), mientras que en el comparativo anual cayó 0,9 puntos, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

El número de brasileños sin empleo cayó a 5,6 millones en el trimestre concluido en noviembre, también el menor en 14 años.

La tasa de desempleo más baja de la serie histórica estuvo acompañada de una nueva marca en el número de personas empleadas en el país: 103,2 millones.

El empleo en el trimestre terminado en noviembre creció, en el comparativo interanual, gracias a las contrataciones en el sector privado, especialmente en transporte, almacenamiento y correo (+3,9 %) y en la administración pública (+5,6 %), en las áreas de defensa, educación y seguridad social, además del incremento del 2,9 % de los trabajadores por cuenta propia.

De acuerdo con un estudio divulgado por el Ministerio de Trabajo este mismo martes, Brasil generó en los primeros once meses de este año 1,89 millones de empleos formales, un 10,9 % menos que en el mismo período de 2024.

Ese crecimiento permitió que el número de trabajadores contratados con todas las garantías laborales en el país llegara al récord de 49,1 millones en noviembre.

El número de empleos formales generados por Brasil, sin embargo, cayó un 19 % en el último año, desde 106.133 en noviembre de 2024 hasta 85.864 en noviembre de este año.

La cifra de noviembre también fue inferior a la de octubre (93.699), lo que, según los analistas, refleja la actual desaceleración de la economía brasileña.

La economía brasileña, la mayor de América Latina, avanzó un 0,1 % en el tercer trimestre y el Gobierno prevé que culminará 2025 con una expansión del 2,4 %, frente al 3,4 % de 2024.

El Gobierno le atribuye la desaceleración al alto nivel de la tasa básica de intereses, que se ubica en el 15 % anual, la mayor en dos décadas, para mantener bajo control la inflación, que sigue por encima de la meta de la institución monetaria.