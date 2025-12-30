El desempleo en Colombia cae al 7 % en noviembre, el más bajo para ese mes desde 2001

Este es el menor dato registrado para este mes "en toda la serie histórica desde el 2001" y es también 1,2 puntos porcentuales inferior al 8,2 % de noviembre de 2024, detalló el DANE en un comunicado.

Por otra parte, en noviembre pasado la tasa de desempleo entre las mujeres fue del 9,1 % y la de los hombres del 5,5 %, por lo que la brecha de género fue de 3,5 puntos porcentuales, la menor desde que hay registro, agregó el organismo.

El DANE explicó también que la cifra de población ocupada ese mes fue de 24,59 millones, un aumento de 993.000 ciudadanos con respecto al undécimo mes de 2024.

Del total de ocupados, 13,63 millones cuentan con trabajos informales y 10,96 millones están en la formalidad, agregó el organismo en su información.

"Frente a noviembre del año anterior, se crearon 993.000 empleos, lo que representa un crecimiento anual del 4,2 %. Este aumento se concentró principalmente en los hombres, aunque las mujeres también tuvieron un incremento significativo, en los grupos de 25 a 54 años, y en los sectores de agro, alojamiento y comidas, y construcción", explicó la economista de BBVA Research Mariana Quinche.

Los sectores que más empleo crearon en noviembre fueron los de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 312.000 nuevos puestos de trabajo; alojamiento y servicios de comida, con 247.000, y construcción, con 184.000.

Entre tanto, los únicos sectores en los se perdieron trabajos fueron los de industrias manufactureras (-102.000) y actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (-49.000).

En ese sentido, Quinche dijo que por posición ocupacional el aumento en la creación de empleos se dio, sobre todo, entre trabajadores de empresa privada y por cuenta propia.

"De hecho, al observar la posición ocupacional por sexo, se evidencia que los nuevos puestos femeninos correspondieron mayoritariamente a empleos en empresa privada, mientras que los masculinos se concentraron en trabajos por cuenta propia", agregó la experta de BBVA Research.