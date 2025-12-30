El Ejército del Yemen respalda al Consejo y se prepara ante "cualquier circunstancia"

En un comunicado, el mando del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor del Yemen reafirmaron su compromiso "con todas las decisiones y medidas adoptadas", y aseguraron que las Fuerzas Armadas están preparadas "para el combate con el fin de cumplir sus deberes constitucionales y nacionales en cualquier circunstancia".

En la nota, reafirmaron su compromiso de "defender los logros y principios nacionales, preservar la seguridad, unidad y soberanía de Yemen, y actuar como fortaleza contra conspiraciones y planes subversivos", además de hacer frente al "grupo terrorista hutí", respaldado por Irán, y otros "grupos terroristas y conspiraciones que buscan desestabilizar el país".

Este mensaje llega poco después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente impusiera este martes un estado de emergencia de tres meses en las zonas que controla en el país y un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, al tiempo que rompió su acuerdo de defensa conjunto con EAU por su apoyo a los secesionistas del sur.

Esto viene después de que Arabia Saudí atacara esta madrugada dos buques en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, con cargamento enviado "sin autorización" de la alianza para abastecer a las fuerzas del Consejo de Transición Sureño (CTS).

El Gobierno saudí acusó directamente a EAU de que estos "pasos peligrosos" que está dando en el Yemen impulsan la ofensiva militar de los separatistas y constituyen una "amenaza para la seguridad nacional del reino", así como para la región.