El Kremlin no revela cómo endurecerá su postura en las negociaciones sobre Ucrania

"La postura negociadora va a cambiar, se va a endurecer", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, sin ofrecer más detalles.

Al ser preguntado cómo endurecerá la postura rusa, Peskov replicó que al igual que la posición negociadora anterior, esto "no se hará público".

A la vez, insistió en que Moscú planea continuar su diálogo con Washington pese a este revés en las conversaciones de paz.

"Rusia no se sale del proceso negociador. Rusia, naturalmente, continuará las negociaciones y el diálogo, en primer lugar, con los estadounidenses", subrayó.

En cuanto a pruebas del ataque con drones contra una de las residencias de Putin por las que le preguntaron los periodistas, Peskov dijo que se trata de un asunto del que se ocupa el departamento militar.

"Fue un ataque masivo con drones que, gracias a un trabajo coordinado de las fuerzas antiaéreas, fueron neutralizados y derribados", insistió.

Peskov lamentó que muchos medios occidentales le "siguen el juego" al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien "intenta negar" el ataque a la residencia del jefe del Kremlin en la región rusa de Nóvgorod.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció ayer que Kiev había lanzado 91 drones contra la residencia de Putin y adelantó que este acto de "terrorismo" cambiaría la postura rusa en las negociaciones de paz.

Más tarde, el Kremlin informó de una conversación telefónica entre Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que el líder ruso le comunicó lo ocurrido a Trump y adelantó que el ataque de Kiev no se quedaría sin respuesta.