El valor del dólar repunta tras las actas de la Fed, pero afronta caída del 10 % anual

El índice de dólar estadounidense, que lo mide frente a una cesta de divisas rivales, arroja una caída de valor del 9,5 % desde que comenzó el año, con una clara tendencia bajista a partir de abril, cuando el presidente de EE.UU. Donald Trump, anunció su política de aranceles.

En cambio, el índice del euro arroja un alza de casi el 14 % anual. Este martes, el euro se cambiaba a 1,1749 dólares.

El valor del índice comenzó la jornada por debajo de 98 puntos y se elevó a unos 98,25 puntos tras publicarse las actas de la Fed, que reflejaron división en torno a la bajada de tipos de diciembre, entre otras cosas, pero el ligero repunte apenas cambia las perspectivas anuales.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed votó a favor de recortar los tipos de interés en un cuarto de punto hasta dejarlos en un rango entre el 3,5 % y el 3,75 % por 9 sufragios a favor y 3 en contra, la decisión más disputada en el seno del órgano desde 2019.

Según el índice del dólar, el valor de la divisa llegó a caer casi el 11 % a mitad de septiembre, su pico más bajo.

Los analistas señalaban que los principales factores bajistas para la moneda estadounidense han sido precisamente las proyecciones de bajadas de interés, el temor por los déficits fiscales y la incertidumbre política.