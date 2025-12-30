Emiratos Árabes anuncia que retira todas sus fuerzas del Yemen tras ultimátum saudí

El Ministerio de Defensa emiratí anunció en un comunicado "el fin de los restantes equipos antiterroristas en el Yemen por su propia voluntad, y de manera que garantice la seguridad de sus miembros y en coordinación con los socios competentes".

Este movimiento se produce "ante los recientes acontecimientos y las posibles repercusiones que puedan afectar la seguridad y la eficacia de las misiones antiterroristas", sin hacer referencia a la advertencia previa de Riad.

El ministerio señaló que esta medida se enmarca en "una evaluación exhaustiva de las necesidades de la etapa, en consonancia con los compromisos de Emiratos Árabes Unidos y su papel en el apoyo a la seguridad y la estabilidad de la región".

Aclaró, igualmente, que las Fuerzas Armadas emiratíes concluyeron su presencia militar en el Yemen en 2019 "tras completar las tareas especificadas dentro de los marcos oficiales acordados", en alusión a la coalición militar antihutí que Emiratos lidera junto a Arabia Saudí, "mientras que la presencia restante se limitaba a equipos especializados en la lucha contra el terrorismo y en coordinación con los socios internacionales competentes".

Poco antes de este anuncio, el Gobierno emiratí negó en otro comunicado la acusación saudí de ser el actor que alimenta el conflicto en el Yemen por su apoyo a los secesionistas del sur, y dijo estar "sorprendido" por el ataque de aviones saudíes de este martes contra un cargamento de material de uso bélico que Abu Dabi trasladó al puerto yemení de Mukalla.

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunció hoy la imposición de un estado de emergencia de tres meses en las zonas que controla en el país y un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, al tiempo que rompió su acuerdo de defensa conjunto con EAU, al que acusó directamente de dar apoyo al grupo separatista Consejo de Transición Sureño (CTS).

El Consejo de Liderazgo Presidencial, que actúa como órgano ejecutivo del Gobierno yemení, también dio un plazo de 24 horas a las fuerzas emiratíes y a su personal para abandonar el territorio yemení, algo que justo después apoyó Arabia Saudí en un comunicado.

Esta madrugada, Arabia Saudí atacó el puerto de Mukalla en el Yemen donde estaba depositado un cargamento enviado "sin autorización" de la alianza para abastecer supuestamente al CTS, y que supuestamente contenía armas, extremo que Abu Dabi niega.

El Gobierno saudí acusó directamente a EAU de que estos "pasos peligrosos" que está dando en el Yemen impulsan la ofensiva militar de los separatistas y constituyen una "amenaza para la seguridad nacional del reino".