Erdogan califica de "inaceptable e ilegal" el reconocimiento israelí de Somalilandia

“Preservar la unidad e integridad de Somalia en todas las circunstancias reviste especial importancia, en nuestra opinión", declaró Erdogan en Estambul tras reunirse en esta ciudad con su homólogo somalí, Hassan Sheikh Mohamud.

El encuentro tuvo lugar pocos días después de que Israel reconociera oficialmente a la región somalí norteña de Somalilandia como Estado independiente, con lo que se convierte en el primer país en dar ese paso, que ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo árabe y China.

Esa decisión anunciada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el pasado día 26, "es ilegítima e inaceptable”, subrayó hoy el jefe del Estado turco en una rueda de prensa junto a Mohamud.

Erdogan opinó que con esta medida, Netanyahu, a quien acusó de tener "las manos manchadas de sangre de los palestinos", está empujando al Cuerno de África hacia la inestabilidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque de facto funciona como una entidad administrativa, política y de seguridad independiente, con constitución, moneda y gobierno propios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, y en las últimas décadas fracasaron varios intentos de diálogo de las dos partes en conflicto.

El gobierno somalí se niega a reconocer a Somalilandia como Estado independiente, la considera parte integral de Somalia y considera cualquier acuerdo o interacción directa con ella como una violación a su soberanía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre.

Erdogan dijo que las decisiones sobre el futuro de Somalia y la región de Somalilandia deben reflejar la voluntad de todos los somalíes y aseguró que su país seguirá apoyando la integridad territorial y la unidad política de Somalia durante todo el proceso.

Turquía es un aliado cercano de Somalia, país al que le proporciona entrenamiento militar, apoyo en infraestructura y cooperación económica.

Durante la reunión mantenida hoy, ambos presidentes acordaron reforzar y ampliar esa cooperación, entre otros mediante la exploración de petróleo y gas en aguas profundas frente a las costas somalíes, informó la agencia semiestatal turca Anadolu.

Turquía planea iniciar las operaciones de perforación en 2026, afirmó Erdogan, quien aseguró que estas actividades contribuirán al bienestar del pueblo somalí.

Por su parte, Mohamud agradeció el apoyo de Ankara en estos momentos en que afronta amenazas a su "integridad territorial y soberanía" y coincidió en calificar de "inaceptable" la "postura agresiva" de Netanyahu, de la que afirmó que viola el derecho internacional y los principios de Naciones Unidas.