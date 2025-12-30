España exige a siete plataformas retirar ofertas de alojamiento en la Palestina ocupada

Una investigación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha permitido recopilar decenas de esos anuncios en plataformas de intermediación que ofertan esos servicios en España, según un comunicado oficial publicado este martes.

Las autoridades españolas han enviado un primer requerimiento a las multinacionales para informarles de ese contenido "ilícito" en las respectivas webs, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y han sido instadas a la retirada o bloqueo inmediatos.

El ministerio lo justifica al amparo de la legislación española vigente desde septiembre de medidas urgentes contra el "genocidio" de Gaza y de apoyo a la población palestina.

En concreto, la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad "ilícita".

Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, según publicó el Boletín Oficial español.

También argumenta el ministerio que, según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, los Estados tienen la obligación de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado".

Por tanto, los alojamientos anunciado contribuyen a la "normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el Derecho internacional".

Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a varias plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino.