España ha bloqueado más de 200 operaciones de compra de material de defensa con Israel

El Gobierno del Partido Socialista y de Sumar, una coalición de formaciones de izquierdas, aprobó el 23 de septiembre un decreto-ley, convalidado después en el Congreso, para consolidar jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohibir el comercio de productos provenientes de los territorios ocupados, aunque la normativa preveía la aplicación de excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

Según detalló este martes en una entrevista en televisión el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, el socialista Óscar López, desde que se aprobó esa medida se han bloqueado "más de 200 operaciones de compra de material que tenía que ver con Israel" y se ha aprobado una única operación, atendiendo a la "excepción" contemplada en el real decreto-ley sobre el embargo de armas israelíes.

Se trata de un acuerdo aprobado la semana pasada por el Gobierno para que Airbus pueda exportar determinados materiales y seguir con proyectos industriales que necesitan tecnología israelí.

Esa operación era "vital y estratégica" para que "la industria española pudiera colaborar con Airbus y poder seguir produciendo", agregó López sobre un acuerdo que generó discrepancias entre los ministros de Sumar.

El ministro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) minimizó esas discrepancias señalando que, "a pesar de las diferencias puntuales" que pueda haber en el seno del Gobierno de coalición, como la suscitada por el acuerdo sobre Airbus, el Ejecutivo español "avanza" y, de hecho, es "de los más estables de Europa", defendió López.