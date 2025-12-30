Mundo
España transmite a Ucrania el deseo de la paz por fin en 2026

Madrid, 30 dic (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trasmitió este martes a su colega ucraniano, Andrii Sybiha, el deseo de que 2026 sea "por fin" un año de paz y le garantizó el apoyo de España en las negociaciones para lograrlo.

En un mensaje en la red X Albares informa de que habló con el jefe de la diplomacia de Ucrania y de que le reiteró la condena de los recientes ataques rusos contra infraestructuras civiles de Kiev y otras ciudades del país.

"Es inaceptable que los ucranianos tengan que vivir la Navidad bajo las bombas. Le he asegurado nuestro apoyo en las negociaciones para alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania", escribe Albares.

Insiste el ministro español en que Europa debe permanecer unida y firme porque "el futuro esquema de seguridad europeo está en juego", y subraya que Ucrania debe tener garantías de seguridad sólidas, después que Rusia la invadiera en febrero de 2022.

Albares defiende que cualquier decisión sobre el futuro de Ucrania, especialmente sobre sus territorios, solo puede tomarla el pueblo ucraniano, en alusión a las negociaciones de paz.

