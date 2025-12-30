Exministro de Arce suma más denuncias penales en su contra tras su arresto en Bolivia

El arresto ocurrió esta madrugada, cuando Del Castillo preveía viajar junto a su familia y se negó a someterse a "una inspección protocolar de documentación y equipaje" en el aeropuerto internacional de Viru Viru, el principal del país, en la región oriental de Santa Cruz, según informó el Gobierno.

Luego de que la Policía trasladara al exministro a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó a través de su abogado una demanda penal en su contra por los delitos de privación de libertad, desaparición forzada, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, vejaciones y torturas, y desobediencia a resoluciones.

"Secuestraron al gobernador elegido en las urnas y posteriormente dieron un golpe al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, imponiendo un gobernador de facto en contra de una ley departamental", dijo Camacho en sus redes sociales.

Camacho, que salió en libertad en agosto de este año, fue detenido en diciembre de 2022 acusado de terrorismo, cohecho y seducción de tropas por liderar las protestas ciudadanas que denunciaban un fraude electoral a favor del expresidente Evo Morales (2006-2019) en las frustradas elecciones de 2019.

Del Castillo era entonces el ministro de Gobierno (Interior) y lideró la captura y traslado del gobernador desde Santa Cruz hasta La Paz, donde fue encarcelado preventivamente.

Además, el padre de un joven policía que fue asesinado en 2022 en una intervención antidrogas en Santa Cruz presentó otra denuncia contra Del Castillo por una supuesta "inacción" cuando era ministro para traer desde Perú a los responsables de la muerte de su hijo, informaron medios locales.

Finalmente, Del Castillo fue denunciado por "vejámenes y torturas" por parte del hijo del exdirector del entonces Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), Luis Fernando Aramayo, quien murió después de casi siete años de estar encarcelado sin sentencia.

Aramayo fue acusado de supuestas irregularidades en el financiamiento de proyectos de esa institución, pese a que fue él quien detectó y denunció proyectos fantasma e ilegalidades económicas en el Fondioc.

"Sobre todo porque él (Del Castillo) fue ministro cuando Aramayo estaba vivo, por las torturas y vejámenes que sufrió dentro de la cárcel", dijo Joel Lara, el abogado de la familia de Aramayo.

Por el caso del Fondo Indígena fue encarcelado recientemente el expresidente Luis Arce (2020-2025), investigado por la aprobación de proyectos irregulares cuando cumplía funciones como ministro de Economía en el Gobierno de Morales.

Del Castillo permanece en las oficinas de la Felcc a la espera de la decisión del Ministerio Público sobre lo acontecido en el aeropuerto de Viru Viru.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, dijo que Del Castillo fue detenido a través de una "acción directa" de la Policía y aclaró que "no existía ninguna denuncia de ninguna persona o institución" en su contra.