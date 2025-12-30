Finlandia se recupera de una de las peores tormentas de las últimas décadas

Según indicó este martes el Instituto Meteorológico Finlandés, la tormenta, llamada Johannes y que también afectó a Suecia, Noruega y Dinamarca, fue "una de las peores tormentas de baja presión que ha azotado Finlandia en este milenio".

"En el peor momento, más de 180.000 clientes se quedaron sin electricidad al mismo tiempo, y los servicios de rescate respondieron a más de tres mil llamadas para controlar los daños", señaló la institución meteorológica finlandesa.

La tormenta causó un número de cortes de electricidad simultáneos nunca visto en Finlandia en la presente década de este siglo.

"La tormenta Johannes fue una de las peores de las últimas décadas. Según el número de tareas de control de daños y cortes de electricidad, Johannes se sitúa a la cabeza de las tormentas", precisó Instituto Meteorológico Finlandés.

Según la página de la asociación de empresas de energía de Finlandia que registra los cortes de luz en el país, aún este martes a la 21.00 GMT había más de 9.000 hogares sin electricidad debido a los efectos de la tormenta, especialmente en el suroeste del país.