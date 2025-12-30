Fiscalía concluye necropsias de 13 víctimas que dejó accidente de tren en el sur de México

En un comunicado, la FGR detalló que el avance de las primeras diligencias periciales y ministeriales permitió “concluir la práctica de las necropsias correspondientes”, y reiteró que se han llevado a cabo “diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible”, así como de "priorizar la reparación del daño a las víctimas".

Sin dar más detalles sobre las víctimas mortales, la dependencia aseguró que como parte de los avances también se realiza "una revisión documental y se continúa con los trabajos de campo, bajo el mando del Ministerio Público Federal, del personal policial ministerial y pericial, quienes llevan a cabo su intervención para concluir las inspecciones del lugar y las unidades ferroviarias”.

El documento subrayó que el personal sigue realizando entrevistas a “diversas personas de la tripulación”, de quienes se desconoce su situación jurídica.

Y destacó que se están ejecutando las debidas diligencias “relativas a la caja negra, conocida como ‘pulser’”, un dispositivo de la locomotora implicada en el accidente.

Además, precisó que las investigaciones del descarrilamiento del tren Transístmico -que provocó la muerte de 13 personas y dejó 98 lesionados- está siendo desarrollada en coordinación con la fiscalía del estado y autoridades federales.

Algunas de estas son la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

También mencionó que en la zona se mantienen agentes del Ministerio Público Federal, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 13 especialidades, como fotografía y medicina forense, criminalística de campo, ingeniería civil y arquitectura, química y seguridad industrial forense, entre otras.

Tras las consecuencias de este accidente que mantiene a 36 personas hospitalizadas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó durante la mañana de este martes que su Gobierno realizará una “reparación integral” del daño a las víctimas y familiares del descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en Oaxaca.