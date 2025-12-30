Fiscalía de Portugal aclara que candidato presidencial no es sospechoso en investigación

En un escueto comunicado remitido a EFE en respuesta a la información publicada el lunes en medios de comunicación locales, el Ministerio Público indicó que "la persona mencionada no es 'arguida' (sospechoso formal, una figura previa a la acusación) en el proceso".

"Solo se confirma la existencia de una investigación relacionada con el asunto mencionado. La misma se encuentra en fase final de investigación en el Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP)de Almada", agregó el organismo.

La revista 'Sábado' publicó un artículo este lunes asegurando que el Ministerio Público luso investiga 57 contratos aprobados por la Marina cuando Gouveia e Melo estuvo al mando, todos adjudicados a la misma empresa, Proskipper, disuelta en 2022.

Tras la publicación de esta información, el candidato presidencial negó cualquier implicación.

"Soy totalmente transparente. Quien no debe, no teme; si soy notificado, responderé. No escondemos nada, los procesos sobre los procesos de contratación pública están obligatoriamente todos disponibles", dijo a la prensa.

Además, cuestionó el momento en que salta esta noticia, a pocos días de la celebración de los comicios presidenciales el próximo 18 de enero.

"¿Cómo es posible que a 15 días del proceso electoral, al final del proceso electoral, aparezca algo de 2017 o 2018? No es una coincidencia y esa coincidencia me parece muy extraña", concluyó.