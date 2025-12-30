Fiscalía pide que emitan en Ecuador orden de prisión de líder de grupo disidente de FARC

El Ministerio Público recordó que sobre Álvarez pesa un llamamiento a juicio por delincuencia organizada.

Álvarez Vera, uno de "los delincuentes más peligrosos de la región" -según el ministro del Interior, John Reimberg- llegó a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), procedente de Emiratos Árabes, donde fue detenido a mediados de año.

Reimberg, quien estuvo en Guayaquil al arribo de Álvarez, aseveró que dieron "un golpe importante al crimen organizado" al haber conseguido trasladar a Ecuador a quien "se consideraba intocable".

Se trata de "uno de los delincuentes más violentos y peligrosos de la región", dijo en referencia a quien está presuntamente vinculado al asesinado de once militares en una emboscada en la Amazonía ecuatoriana ocurrida en mayo pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fiscalía anunció este lunes que el próximo 5 de enero volverá a vincular al 'Gerente' a un caso de presunto lavado de activos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que la Sala Especializada Anticorrupción aceptó una apelación a la prisión preventiva impuesta a 'Gerente', su esposa y dos personas más por este caso, por lo que "se declaró la nulidad de la audiencia de vinculación", que ahora tendrá lugar el próximo lunes.

"No va a haber ya otra cosa que puedan inventarse para querer dar de baja un proceso", dijo Reimberg quien atribuyó el traslado de 'Gerente' a gestiones directas del presidente Daniel Noboa, quien recientemente estuvo en Emiratos Árabes.

El Ministerio del Interior apuntó este martes que las investigaciones contra Álvarez Vera, de 45 años, se remontan al 24 de noviembre de 2019, cuando en España se ejecutó la interdicción de un semisumergible que transportaba aproximadamente 3.000 kilogramos de cocaína, operación en la que "surgieron indicios claros de su rol como financista del narcotráfico internacional".

El 3 de mayo de 2023, en Ecuador, se inició una investigación previa por delincuencia organizada y narcotráfico internacional contra integrantes de Comandos de la Frontera, incluido su cabecilla.

El 29 de agosto de 2024, en una operación policial, se detuvo a 17 personas, se incautaron 25 vehículos de alta gama y se ejecutaron 32 allanamientos en siete provincias, con una afectación aproximada de 200 millones de dólares.

En este proceso fueron sentenciados a 13 años de prisión varios integrantes de la organización, incluidos dos hijos del cabecilla, lo que evidenció el control jerárquico y familiar de la estructura criminal, indicó.

Al no comparecer a juicio, Álvarez fue declarado prófugo, emitiéndose difusión roja de INTERPOL.

El 16 de enero de 2025, durante la Operación 'Fachada', se investigó una presunta red de corrupción judicial destinada a favorecer ilegalmente a miembros de esta organización criminal, logrando la vinculación de jueces y abogados en libre ejercicio.

El pasado 9 de septiembre, las operaciones permitieron la detención de 14 personas, la incautación de 102 bienes inmuebles y una afectación económica de unos 357 millones de dólares, debilitando de forma significativa la capacidad financiera de la estructura, indicó el Ministerio, que en el momento de la operación había informado de 103 bienes.

Con el intercambio de información de INTERPOL y la coordinación con Emiratos Árabes, Colombia, España, México y Reino Unido, alias 'Gerente' fue localizado en Dubái y entregado para el traslado aéreo a Ecuador y se prevé su reclusión en la cárcel del Encuentro, la de máxima seguridad de Ecuador.