Fiscalía pide que emitan en Ecuador orden de prisión para líder de grupo disidente de FARC

El Ministerio Público recordó que sobre Álvarez pesa un llamamiento a juicio por delincuencia organizada.

Álvarez Vera, uno de "los delincuentes más peligrosos de la región" -según el ministro del Interior, John Reimberg- llegó a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), procedente de Emiratos Árabes, donde fue detenido a mediados de año.

Reimberg, quien estuvo en Guayaquil al arribo de Álvarez, aseveró que dieron "un golpe importante al crimen organizado" al haber conseguido trasladar a Ecuador a quien "se consideraba intocable".

Se trata de "uno de los delincuentes más violentos y peligrosos de la región", dijo en referencia a quien está presuntamente vinculado al asesinado de once militares en una emboscada en la Amazonía ecuatoriana ocurrida en mayo pasado.

La Fiscalía anunció este lunes que el próximo 5 de enero volverá a vincular al 'Gerente' a un caso de presunto lavado de activos.

Recordó que la Sala Especializada Anticorrupción aceptó una apelación a la prisión preventiva impuesta a 'Gerente', su esposa y dos personas más por este caso, por lo que "se declaró la nulidad de la audiencia de vinculación", que ahora tendrá lugar el próximo lunes.

"No va a haber ya otra cosa que puedan inventarse para querer dar de baja un proceso", dijo Reimberg quien atribuyó el traslado de 'Gerente' a gestiones directas del presidente Daniel Noboa, quien recientemente estuvo en Emiratos Árabes.

Esa es la importancia "de las relaciones con los países comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra estos grupos delictivos", subrayó

En septiembre pasado, la justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva contra quince personas detenidas en el marco de un operativo en el que se incautaron 103 bienes presuntamente de los Comandos de la Frontera.

Además, la orden prohibió la enajenación de bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas de los involucrados en el sistema financiero nacional, indicó entonces la Fiscalía.

En el caso denominado 'Comandos de la Frontera', las quince personas están procesadas porque se presume que lavaron activos por más de 354 millones de dólares, indicó entonces el Ministerio Público, que añadió que para las cinco personas jurídicas procesadas, se ordenó la suspensión temporal de actividades y la intervención de la entidad correspondiente.