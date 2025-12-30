FundéuRAE: “preúvas”, junto y con tilde

En las noticias sobre la llegada del fin de año se pueden encontrar frases como las siguientes: “San Roque celebrará la fiesta pre uvas y las campanadas infantiles”, “Logroño estrena su primera fiesta pre-uvas con música” o “Navidad en Parla: preuvas y belén viviente”.

En estos festejos, que se han extendido por muchas localidades de España, se toman las uvas un día o medio día antes de la llegada del año nuevo, ya sea como ensayo, como forma alternativa de celebración o con el fin de evitar las aglomeraciones de Nochevieja. Dado que preceden a las campanadas que realmente marcan el nuevo año y sus correspondientes uvas, han recibido el nombre “preúvas”, con la adición del prefijo “pre-”, que indica anterioridad.

Al igual que con otros prefijos, lo adecuado, tal como señala la ortografía académica, es escribirlo junto a la palabra a la que acompaña, sin espacio ni guion. El término resultante se atiene a las normas generales de acentuación, que establecen que toda vocal cerrada tónica unida a una vocal abierta ha de llevar tilde, incluso si es llana o grave acabada en ese, como sucede en este caso y en otros similares, como “cortaúñas” o “arcoíris”.

Así, en los ejemplos anteriores, lo indicado habría sido escribir “San Roque celebrará la fiesta preúvas y las campanadas infantiles”, “Logroño estrena su primera fiesta preúvas con música” y “Navidad en Parla: preúvas y belén viviente”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.