Mundo
30 de diciembre de 2025 - 06:45

FundéuRAE: “preúvas”, junto y con tilde

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2397

Madrid, 30 dic (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, precisa que la voz “preúvas”, con la que se alude a una fiesta en la que se toman con antelación las uvas con las que en algunos países se celebra tradicionalmente la Nochevieja, se escribe en una palabra, es decir, sin espacio ni guion, y con tilde en la “u”.

Por EFE

En las noticias sobre la llegada del fin de año se pueden encontrar frases como las siguientes: “San Roque celebrará la fiesta pre uvas y las campanadas infantiles”, “Logroño estrena su primera fiesta pre-uvas con música” o “Navidad en Parla: preuvas y belén viviente”.

En estos festejos, que se han extendido por muchas localidades de España, se toman las uvas un día o medio día antes de la llegada del año nuevo, ya sea como ensayo, como forma alternativa de celebración o con el fin de evitar las aglomeraciones de Nochevieja. Dado que preceden a las campanadas que realmente marcan el nuevo año y sus correspondientes uvas, han recibido el nombre “preúvas”, con la adición del prefijo “pre-”, que indica anterioridad.

Al igual que con otros prefijos, lo adecuado, tal como señala la ortografía académica, es escribirlo junto a la palabra a la que acompaña, sin espacio ni guion. El término resultante se atiene a las normas generales de acentuación, que establecen que toda vocal cerrada tónica unida a una vocal abierta ha de llevar tilde, incluso si es llana o grave acabada en ese, como sucede en este caso y en otros similares, como “cortaúñas” o “arcoíris”.

Así, en los ejemplos anteriores, lo indicado habría sido escribir “San Roque celebrará la fiesta preúvas y las campanadas infantiles”, “Logroño estrena su primera fiesta preúvas con música” y “Navidad en Parla: preúvas y belén viviente”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.