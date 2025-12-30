Hieren a miembro de la Marina Real Británica en un intento de secuestro en San Vicente

La víctima, una mujer de San Vicente alistada en la Marina Real Británica, fue presuntamente secuestrada junto a un familiar menor de edad en un vehículo en el área de Arnos Vale, en Kingstown, según la Policía.

Ambos fueron conducidos ayer a Belair, en el sur de la ciudad, pero uno de ellos logró usar un dispositivo para enviar mensajes a otra persona, quien a su vez contactó con la Policía.

Los agentes arrestaron a uno de los presuntos secuestradores y capturaron un vehículo acribillado a balazos como parte de sus investigaciones.

La miembro de la Marina Real Británica fue trasladada al hospital para recibir atención médica, debido a una lesión sufrida en el ojo durante el incidente.

Los boletines de búsqueda identifican a Carrisa 'Shemika' Neverson y Jamal McMaster, a los que describen como personas de interés en una investigación en curso sobre un secuestro.

En el caso de McMaster, también es buscado por intento de asesinato, según el boletín, que advirtió que se le considera armado y extremadamente peligroso.

La Policía recomendó a la ciudadanía que no se acerque a estas personas bajo ninguna circunstancia y que, de verlos o conocer su paradero, contacten inmediatamente con la comisaría más cercana.

Situado en las Antillas Menores, San Vicente y las Granadinas fue una colonia británica hasta su independencia en 1979 y, en la actualidad, sigue teniendo como jefe de Estado al rey Carlos III.