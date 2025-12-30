Indonesia retoma la búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras un naufragio

"Esperamos que, durante este sexto día, podamos desarrollar varios escenarios en este proceso de búsqueda y que hoy dé sus frutos. Hemos desplegado a todos los equipos al máximo de su capacidad", declaró a EFE Asfan Sulhasan, de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

"Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a los tres desaparecidos", remarcó Asfan, quien esta mañana se encargó de dar las últimas ordenes a los equipos de rescatistas que partieron desde el puerto de Labuan Bajo, en la oriental isla de Flores y desde donde se dirigen parte del despliegue.

Los familiares de los desaparecidos acudieron hoy al puerto para agradecer uno a uno la labor de los rescatistas, que incluye a equipos de BASARNAS, policías, guardacostas, miembros de la Marina y el Ejército y una decena de buceadores profesionales voluntarios.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -a unas 3 horas de navegación desde Labuan Bajo- alrededor de las 20.30 hora local del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Una de las prioridades de la misión es localizar el pecio, por si los desaparecidos quedaron atrapados en su interior.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace dos días.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

La familia decidió trasladar a la turística isla de Bali, con mejores infraestructuras que la pequeña Labuan Bajo, los restos sin vida de la menor, que será acompañada temporalmente por su madre antes de regresar a Flores para seguir de cerca el operativo de búsqueda.