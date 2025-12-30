Kiev lamenta preocupación de países por ataque a residencia de Putin "que nunca ocurrió"

"Nos decepcionó y preocupó ver las declaraciones de los Emiratos Árabes Unidos, la India y Pakistán expresando su preocupación por un ataque que nunca ocurrió", indicó Sibiga en su cuenta de X.

"Es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que ninguno de los tres Estados emitió ninguna declaración oficial cuando un misil ruso real impactó contra el edificio del Gobierno ucraniano el 7 de septiembre de 2025", agregó.

El jefe de la diplomacia ucraniana reprochó a Moscú que no aportase pruebas sobre el ataque contra la residencia de Putin.

"Ha pasado casi un día y Rusia aún no ha aportado ninguna prueba plausible que respalde sus acusaciones sobre el supuesto 'ataque de Ucrania a la residencia de Putin'. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. Ese ataque no ha tenido lugar", indicó Sibiga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Rusia tiene un largo historial de afirmaciones falsas, es su táctica característica. Por ejemplo, Rusia afirmó que no atacaría Ucrania a principios de 2022. También suelen acusar a otros de lo que ellos mismos planean hacer. Nunca se debe dar por bueno lo que dicen", subrayó al tiempo que invitó a la cautela frente a las afirmaciones rusas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que actúen de manera responsable y se abstengan de responder a afirmaciones sin verificar, ya que esto socava el constructivo proceso de paz que ha avanzado últimamente", sostuvo.

El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que un ataque frustrado de Ucrania tuvo por objetivo una residencia de Putin.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", según Lavrov, que fue citado el lunes por las agencias rusas.

Lavrov agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.