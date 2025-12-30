La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,56 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,21 % para quedar en 125.709.663,68 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Transener (-5,3 %), Sociedad Comercial del Plata (-3,9 %) y Grupo Supervielle (-2,7 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Transportadora Gas del Norte (+4,5 %), Aluar (+2,4 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+2,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se mantuvo en 571 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.480 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.452 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.525 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 0,5 %, a 1.520,03 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,2 %, a los 1.480,74 pesos por unidad.

Este miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero los mercados en Argentina permanecerán cerrados.