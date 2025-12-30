La Bolsa de París mejora el 0,69 % en su penúltima sesión del año 2025

De entre los 40 componentes del selectivo, 37 cerraron al alza y tres a la baja, en una jornada con un reducido intercambio de acciones, de unos 2.000 millones de euros

El grupo bancario Société Générale y al fabricante aeroespacial Airbus subieron el 2,12 % y el 1,50 %, respectivamente.

Ambos valores fueron secundados por el fabricante de semiconductores STMicroelectronics y la firma de equipos de defensa Thales, que mejoraron el 1,38 % y el 1,14 %, respectivamente.

A la baja, cerraron el grupo industrial Schneider Electric (-0,15 %) y el fabricante de componentes ópticos EssilorLuxottica (-0,15 %).

