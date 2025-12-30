La bolsa de São Paulo se dispara un 33,9 % en un 2025 de récords y ajena al 'factor Trump'

Se trata de la subida anual más alta del corro brasileño desde 2016, cuando se disparó casi un 38,9 %, coincidiendo con la destitución de la entonces presidenta del país, Dilma Rousseff, y el inicio del Gobierno liberal de Michel Temer (2016-2018).

El Ibovespa, índice de referencia del parqué, cerró así con 161.125 puntos básicos este año, en el que renovó sus máximas históricas más de treinta veces, según los datos de la plaza paulista.

La última vez que batió su récord fue el pasado 4 de diciembre, cuando acabó con 164.455 unidades.

El resultado de 2025 revierte además la caída del 10,36 % que acumuló en 2024.

El parqué brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, vivió el 2025 en un clima generalizado de euforia, aupado por los datos macro de la economía del país, con un crecimiento por encima del esperado, el índice de desempleo en mínimos históricos (5,2 %) y una inflación bajo control (4,46 %).

Todo ello a pesar de que los tipos oficiales de interés siguen en el 15 % anual, la tasa más alta de las dos últimas décadas, cuyos efectos se empiezan a sentir en el Producto Interior Bruto (PIB), que desacelerará este año y el siguiente, según todas las previsiones.

Los agentes de bolsa confían, sin embargo, en que el próximo año el Banco Central de Brasil empezará a bajar los tipos, lo que impulsó al Ibovespa a lo largo del curso.

La situación fiscal aún genera recelos en el mercado, con un déficit público interanual equivalente al 8,1 % del PIB y una deuda bruta que llega al 79 % de la riqueza del país, aunque tampoco impactó demasiado en el ánimo de los inversores, al igual que el convulso escenario global.

Brasil fue uno de los países más afectados por la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien llegó a gravar parte de las importaciones del país suramericano con un 50 %.

No obstante, Brasil se mostró más resiliente de lo previsto frente a la embestida de la potencia norteamericana, según diversos analistas financieros.

Al final, las tensiones se disiparon a partir de los encuentros y llamadas que mantuvieron el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el líder republicano, en el segundo semestre del año.

Esos contactos desembocaron en la rebaja de los aranceles sobre los productos brasileños, que en parte estuvieron motivados por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, por el que fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

En el mercado de divisas, el real brasileño también firmó un año positivo, con un alza anual del 11,18 % frente al dólar, el mayor salto de la última década.

El dólar acabó hoy cotizado a 5,488 reales tanto para la venta como para la compra, valor por debajo de los 6,18 reales con el que cerró en 2024.

En la jornada de este martes, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la operadora de planes de salud privados Qualicorp (+4,1 %), la plataforma digital Locaweb (+3,4 %) y el fabricante de cosméticos Natura (+3,0 %).

Por el contrario, encabezaron las pérdidas los títulos de la empresa de cupones de descuento Méliuz (-1,5 %).

El volumen negociado hoy en la plaza paulista sumó unos 17.000 millones de reales (3.100 millones de dólares), en 2,6 millones de operaciones, cifras ambas por debajo de lo habitual, algo típico en las últimas sesiones del año.