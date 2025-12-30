La Bolsa española logra otro máximo histórico cerca de 17.400 puntos, tras subir el 0,93 %

El principal índice del parqué español, el IBEX 35, ganó 159,1 puntos, ese 0,93 %, y terminó la jornada en 17.354,9 enteros (un poco antes del cierre registraba el récord intradía de 17.384,9 puntos). En el año acumula una subida del 49,68 %.
La Bolsa española esquivaba la caída del 0,15 % de Wall Street al cierre nacional gracias a la banca (el sector subía una media del 1,4 %), al alza de las grandes compañías y de los mercados europeos. El barril de petróleo Brent subía el 0,03 % hasta 61,96 dólares.
Todos los grandes valores subieron: Banco Santander el 1,61 % (cuarta mayor subida del IBEX); BBVA el 1,47 % (quinta); Telefónica el 0,89 %, Inditex el 0,71 %, Iberdrola el 0,68 % y Repsol el 0,57 %.