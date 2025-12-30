La deforestación en la Amazonía colombiana cae un 25 % en los primeros nueve meses de 2025

"Durante los tres primeros trimestres de 2025 se estimaron 36.280 hectáreas deforestadas, frente a las cerca de 48.500 registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que confirma una tendencia sostenida a la reducción de la deforestación en el bioma amazónico", detalló la cartera de Ambiente en un comunicado.

Esta disminución es resultado de los esfuerzos del Gobierno y las comunidades mediante restauración ecológica, acuerdos voluntarios de conservación, el fortalecimiento de las cadenas productivas sostenibles y el manejo forestal, añadió la información.

Enero fue el mes con mayor afectación, con 14.250 hectáreas deforestadas, seguido de febrero con 9.503. Por el contrario, mayo registró la menor cifra con solo 54 hectáreas, datos que reflejan tanto las variaciones estacionales como la implementación de acciones de control y contención en el territorio.

De acuerdo con el Boletín Trimestral de Detección Temprana de Deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuatro departamentos concentraron el 98 % de la deforestación estimada en la Amazonía colombiana durante 2025: Meta y Caquetá, con el 31 % cada uno; Guaviare, con el 24 %; y Putumayo, con el 12 %, lo que evidencia una alta concentración territorial del fenómeno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Destaca que las mayores reducciones acumuladas entre enero y septiembre se presentaron en Meta (–6.750 hectáreas), Caquetá (–4.734 hectáreas) y Guaviare (–1.499 hectáreas), explicó el Ideam, adscrito al Ministerio de Ambiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a los resultados positivos, el Ideam advirtió que el comportamiento del fenómeno está influenciado por variaciones climáticas.

En ese sentido, durante el tercer trimestre del año, el instituto identificó la incidencia de la transición entre el cierre de la temporada de lluvias y el inicio de la temporada seca, un periodo en el que se intensifican las presiones sobre el bosque.

En este contexto, se identificaron cuatro Núcleos de Detección Temprana de Deforestación localizados en el arco noroccidental de la Amazonía colombiana, específicamente en zonas de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo.

La deforestación en esas zonas están ligadas a la expansión de ganadería extensiva no sostenible y aumento de infraestructura vial no planificada, las colonización inducidas por vías ilegales y ampliación de pasturas, a expansión de cultivos de uso ilícito, combinada con procesos posteriores de praderización y el acaparamiento de tierras.

En conclusión, aunque la deforestación acumulada cayó un 25 % entre enero y septiembre de 2025, el monitoreo evidencia que persisten las presiones históricas por acción humana.