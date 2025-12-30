La inflación en Paraguay cierra en 3,1 %, por debajo de la meta del 3,5 % para este año

La inflación interanual (diciembre 2024-diciembre 2025) fue igualmente del 3,1 %, señaló el Banco Central del Paraguay (BCP) en un informe.

El costo de vida de diciembre se ubicó en el -0,3 %, inferior a la variación del 0,7 % observada en el mismo mes del año anterior y al 0,2 % de noviembre pasado.

Según el BCP, la inflación de diciembre es la más baja de este año, lo que atribuyó al descenso en los precios de los alimentos, combustibles y los bienes de origen importado.

No obstante, en diciembre se registraron aumentos en los servicios, entre ellos algunos como los paquetes turísticos al exterior y los pasajes aéreos, que subieron un 12 %.

El emisor ha anunciado que la meta de inflación para 2026 es de 3,5 %, según el acta de la reunión de diciembre del Comité de Política Monetaria (CPM), difundida este lunes.

Durante el encuentro se ratificó la previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB), de 6 % para 2025, ante los pronósticos de alza en los sectores terciario (servicios) y secundario (industrial).

Para 2026, se prevé que el PIB se ubique en 4,2 %.

Por otro lado, el emisor decidió "por unanimidad" mantener la tasa de interés de política monetaria en el 6 % anual y marcó 22 meses consecutivos con ese valor estable.

La última reducción de la tasa de interés de política monetaria se anunció el 21 de marzo de 2024, cuando el CPM la bajó 25 puntos básicos, del 6,25 % al 6 % anual.