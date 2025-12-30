La menor rescatada con vida del naufragio de Indonesia se encuentra ya en España

Las familias de las víctimas, todas españolas, también manifestaron este martes su satisfacción por el aumento de los medios humanos y técnicos desplegados en la búsqueda, en tanto que otra menor de edad, hija de la mujer, fue hallada muerta el lunes.

El operativo se amplió hoy con más buceadores, equipamiento sónar y drones termales, pues se cree que los desaparecidos -dos de ellos menores de edad- podrían estar en el interior de la nave naufragada cerca de la isla de Padar, en el este del país.

Sus parientes aseguraron a EFE en España que hoy no se consiguieron resultados relevantes en la búsqueda, pero se mostraron satisfechos por el incremento de medios y agradecieron la implicación y colaboración de las autoridades locales, voluntarios y empresas e instituciones privadas de la zona.

Todos ellos, destacaron, están participando activamente en esta operación, que se prolongará entre tres y seis días más.

