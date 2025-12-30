Líderes del Sur de Asia lamentan la muerte de Khaleda Zia y elogian su legado en Bangladés

El primer ministro de la India, país que actualmente acoge a la archienemiga de Zia, la exmandataria derrocada Sheikh Hasina, se mostró "profundamente entristecido" por el fallecimiento de la líder del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP).

En un mensaje publicado en la red social X, Modi valoró la contribución de Zia al desarrollo de su país y destacó su papel en el avance de las relaciones bilaterales entre Nueva Delhi y Daca durante sus mandatos.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, calificó a la fallecida como "una fiel amiga de Pakistán", una declaración con una carga política dado que Bangladés se independizó de ese país en 1971 tras una sangrienta guerra apoyada por NUeva Delhi. El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, se sumó también a las condolencias enviadas a la familia de la matriarca nacionalista.

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, se unió también al resto del vecindario asiático y envió su pésame al pueblo bangladesí por la pérdida de "la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra", utilizando el título honorífico de 'begum' para referirse a ella.

"Mis más profundas condolencias al Gobierno y al pueblo de Bangladés mientras el país llora la muerte de su primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra, la 'begum' Khaleda Zia", destacó Muizzu.

Otra de las reacciones más significativas provino de Nepal, cuya jefa del Gobierno interino, Sushila Karki, destacó el legado de la fallecida. Karki, que actualmente es la única mujer que lidera un país de Asia Meridional tras la caída de Hasina, subrayó que Zia dejó un "liderazgo perdurable" que marcó un capítulo decisivo en la trayectoria democrática de su nación.

La muerte de Zia a los 80 años marca el fin de la era de las "damas de hierro" en el subcontinente y deja un nuevo escenario en la región, donde la influencia se disputó durante décadas entre dos fuerzas opuestas que ahora desaparecen del tablero, Zia fallecida en libertad en Daca y la otra, Hasina, condenada en el exilio.