Liga Árabe pide detener la escalada en el Yemen y condena cualquier movimiento separatista

En un comunicado, el secretario general del organismo panárabe, Ahmed Abulgueit, expresó su "profunda preocupación por los peligrosos acontecimientos sucesivos" en el Yemen y reiteró su condena de "cualquier movimiento militar destinado a establecer por la fuerza una realidad separatista sobre el terreno, que amenaza la unidad del territorio yemení".

Por ello, Abulgueit pidió que "se detenga inmediatamente la escalada en las provincias de Hadramut y al Mahra", en el este del país, que el grupo separatista Consejo de Transición Sureño (CTS), respaldado por EAU, capturó a inicios de diciembre como parte de sus aspiraciones secesionistas.

Este mensaje de la Liga Árabe llega después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí bombardeara este martes un cargamento procedente de Emiratos en el puerto de Mukalla destinado a los secesionistas del CTS, un episodio de violencia que marca también la primera acusación pública de Riad contra su aliado por alimentar divisiones internas.

Tras este suceso, el Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), órgano ejecutivo del Yemen reconocido internacionalmente, decretó en esta jornada un estado de emergencia de 90 días en las zonas bajo su control, un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, y rompió el acuerdo de defensa con EAU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante estas circunstancias, el Gobierno emiratí negó la acusación de Arabia Saudí de ser el actor que alimenta el conflicto en el Yemen por su apoyo a los secesionistas del sur y dijo estar "sorprendido" por el ataque de aviones saudíes contra el cargamento que Abu Dabi trasladó al puerto de Mukalla, ya que, según Emiratos, hubo una coordinación previa y desmintió que llevara armas.