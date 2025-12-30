Mamdani nombra a Helen Arteaga, de origen ecuatoriano, como vicealcaldesa de Salud

Arteaga asumirá la coordinación de varias agencias municipales como el Departamento de Salud y Salud Mental, el de Servicios Sociales, el Departamento para la Tercera Edad, el de Servicios para Veteranos, Juventud y Niños, el sistema público Health + Hospitals y la Oficina del Médico Forense Jefe, informó hoy la oficina de Mamdani en un comunicado.

Según la nota, su misión será "ampliar el acceso a la atención sanitaria y a los servicios sociales en una ciudad marcada por la crisis de vivienda, el aumento de los problemas de salud mental y la desigualdad en el acceso a la atención médica".

Nacida en Ecuador y criada en el barrio de Queens tras emigrar con su familia a Nueva York, Arteaga desarrolló su carrera en el sistema de salud pública de la ciudad. En 2021 se convirtió en la primera latina en dirigir Elmhurst, un hospital que atiende a más de un millón de pacientes al año y que fue uno de los epicentros de la pandemia de la covid-19.

Mamdani subrayó en el comunicado que Arteaga encarna un liderazgo "arraigado en la clase trabajadora" y destacó su experiencia en la defensa de los trabajadores esenciales del sector salud.

Al margen, el alcalde electo nominó también hoy a Steven Banks como nuevo consejero legal de la ciudad y a Ramzi Kassem como jefe de asesores legales.

Banks, con más de cuatro décadas de trayectoria, fue director de Legal Aid Society y comisionado del Departamento de Servicios Sociales durante la administración del excalcalde Bill de Blasio, donde impulsó el histórico programa del derecho a abogado para inquilinos de bajos ingresos.

Por su parte, Kassem, profesor de Derecho en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y exasesor en la Casa Blanca, ha estado vinculado a la defensa de los derechos civiles y de inmigrantes.

Los anuncios se producen en la antesala de la llegada oficial de Mamdani al cargo: el 31 de diciembre jurará el cargo a medianoche en una ceremonia privada dentro de la histórica estación de metro de Old City Hall, mientras que el 1 de enero prestará juramento en las escaleras de la Alcaldía marcando el inicio formal de su mandato.

En el acto de Año Nuevo estarán presentes el senador Bernie Sanders, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine, entre otras figuras políticas.

Ocasio-Cortez, que será la encargada de dar el discurso de apertura el día 1, fue elogiada por Mamdani como la representante de "un nuevo tipo de política que pone a la gente trabajadora en el centro" y una "socia" durante su campaña, desde las primarias hasta el multitudinario mítin que dio junto a Sanders en octubre.