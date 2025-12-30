México lanza campaña para fomentar la donación de órganos y aumentar los trasplantes

“Estamos ya en posibilidades de realizar una campaña que le asegure a las personas que el órgano que van a donar va a tener un buen resultado”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial, al exponer los datos más recientes sobre trasplantes realizados en el país, principalmente en hospitales públicos.

Kershenobich subrayó que en los últimos 12 meses "hemos trabajado intensamente en lo que tiene que ver en trasplantes de órganos", y destacó que uno de los elementos clave es la continuidad de los tratamientos posteriores.

“Cada trasplante que se hace requiere de inmunosupresión y esa tiene que seguir por muchos años y no le ha faltado a ningún paciente la inmunosupresión para mantener sus órganos”, aseveró.

En el caso del trasplante renal, informó que “se han realizado 2.783 trasplantes de riñón", de los cuales 2.126, el 76 %, se han realizado en hospitales públicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Detalló, además, que en cinco años se han llevado a cabo 14.347 trasplantes de riñón, 10.104 de ellos fueron de donante vivo y 4.243 de donantes fallecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Con el tratamiento quirúrgico y con los medicamentos que mantienen la inmunosupresión, la sobrevida en trasplante de donador vivo es de 93,5 % y de 84,2 % cuando el donante es de alguien que había fallecido”.

Asimismo, subrayó, que “cada persona que recibe un riñón regresa a una vida prácticamente normal”.

Sobre los trasplantes de hígado, indicó que “durante el 2025 se han realizado 245 trasplantes de hígado y de ellos el 76 %, han ocurrido también en hospitales públicos”, con una “sobrevida a cinco años de 71,5 %, lo cual cumple con los estándares internacionales”.

“Se trasplanta un pedazo de hígado y en seis meses tienen un hígado normal, tanto el donante como la persona que recibió el hígado”, remarcó.

En cuanto a los trasplantes de corazón, Kershenobich señaló que “este año se han realizado 46 trasplantes de corazón, incluyendo cuatro trasplantes duales, es decir, corazón y riñón al mismo tiempo”, casi todos en hospitales públicos, con una supervivencia a cuatro años de 62,9 %.

El secretario enfatizó el impacto social de la donación, al asegurar que "un paciente donante puede salvar la vida hasta de ocho personas, dos riñones, dos pulmones, un hígado”.

La campaña, explicó, buscará reducir las listas de espera y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.

Kershenobich recordó que ya es posible registrarse como donador voluntario a través del Centro Nacional de Trasplantes y subrayó que también se ha avanzado “en forma importante en los aspectos legislativos para aumentar la donación de órganos”.

En México, la tasa de trasplantes es de cerca de 25 por millón de habitantes, una cifra baja en comparación con países líderes a nivel global como España y Estados Unidos, donde hay más de 100 trasplantes por millón de habitantes, según datos del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante y la ONT.