MSF dice que salir de Gaza tendría "consecuencias devastadoras" para los palestinos

Así lo manifestó MSF en un comunicado enviado a EFE después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunciara que vetará en enero de 2026 a oenegés que operan en Gaza, entre ellas la propia Médicos Sin Fronteras, al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".

La organización médica aseguró que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias "devastadoras" para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20 % de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.

"Estamos buscando urgentemente soluciones para poder seguir prestando servicios a los palestinos en Gaza y en Cisjordania", añadió Médicos Sin Fronteras.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo comunicó la decisión de vetar a algunas organizaciones, fruto de una regulación ampliamente criticada por las ONG por la cual Israel les pedía información pormenorizada de sus trabajadores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministerio informa de que un 15 % de las organizaciones -las afectadas por el veto, aunque no detalla cuántas- no entregaron a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados", y acusa a MSF de que "personas afiliadas" a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas "como la Yihad Islámica y Hamás".