Muere un inversor chino alcanzado por un rayo en una planta cementera en Zimbabue

El activista de derechos humanos y ambientalista zimbabuense Farai Maguwu informó en su cuenta de X de que el incidente ocurrió este lunes, poco después de que la ministra de Asuntos Provinciales y Devolución de Mashonalandia Occidental, Marian Chombo, visitara la planta WIH-ZIM junto al ciudadano chino.

“Tras la ‘visita solidaria’ de Marian Chombo a la fábrica de cemento china en Magunje, un ‘inversionista’ chino fue alcanzado por un rayo. El cielo estaba azul, pero después de la visita una pequeña nube cubrió la zona y entonces cayó el rayo”, escribió Maguwu.

El activista, fundador del Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales (CNRG), una organización que defiende los derechos comunitarios y la gestión transparente de los recursos naturales en Zimbabue, aseguró que el ciudadano chino fue alcanzado por un rayo pese a que en ese momento no se registraban tormentas visibles.

El hecho dio lugar a especulaciones sobre posibles causas sobrenaturales, una creencia extendida en algunas zonas rurales del país, aunque el incidente ocurrió en un contexto de lluvias intensas a nivel nacional, con tormentas eléctricas reportadas en distintas regiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hombre fue trasladado al hospital de Magunje y luego derivado al hospital de Karoi, donde falleció, según reportaron medios locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La planta WIH-ZIM, que cuenta con una inversión estimada de 700 millones de dólares estadounidenses, prevé producir alrededor de 1,8 millones de toneladas de cemento al año y 1,2 millones de toneladas de clínker, un componente clave del cemento y el hormigón.

El complejo ya dispone de una planta de hormigón premezclado y una máquina para la fabricación de ladrillos, pero los habitantes de Magunje han expresado su rechazo al proyecto al considerar que la instalación se encuentra demasiado cerca de una represa comunitaria.

Maguwu agregó que “los dirigentes políticos insisten en que el proyecto seguirá adelante pese a la resistencia de las comunidades locales”.

El activista es conocido por su labor de documentación de violaciones de derechos humanos y promoción de la transparencia en el sector extractivo del país y ha realizado investigaciones sobre abusos en industrias extractivas, especialmente en los campos de diamantes de Marange, y ha denunciado la violencia, torturas y trabajo forzado contra comunidades afectadas.