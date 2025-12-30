Paramilitares avanzan en Kordofán del Sur y toman áreas estratégicas en el sur de Sudán

El grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N, en inglés) anunció este martes en un comunicado que sus fuerzas junto con las FAR "se hicieron con el control de la zonas de Kiga al Taqatoa, Al Balf, y Hayar Dleiba, de importancia estratégica en el estado Kordofán del Sur".

Las localidades que dominaron las tropas paramilitares se ubican en la carretera que comunica Kadugli, la capital del estado, con Dilling, la segunda ciudad más grande, ambas bajo asedio.

Actualmente, las FAR controlan las zonas norte y este que rodean a Dilling, mientras que las fuerzas del SPLM-N, aliadas de los paramilitares, están presentes en los lados oeste y sur.

El SPLM-N aseguró que "el ataque se realizó durante las primeras horas de hoy con el apoyo de drones, lo que permitió a ambas fuerzas tomar el control de la zona, tras violentos combates con las fuerzas gubernamentales".

Asimismo, añadió que el dominio total de Kiga al Taqatoa "representa un desarrollo muy importante, ya que corta las líneas de comunicación administrativa y la coordinación militar entre el comandancia de la división 14 de la infantería del Ejército en Kadugli y su brigada 54 en Dilling".

Hasta el momento, el Ejército regular sudanés no se ha pronunciado al respecto.

Este avance se produce en un momento de escalada militar continua en Kordofán del Sur, en medio de temores a que la expansión de los enfrentamientos agrave aún más la situación humanitaria en el estado.

Tras la toma de Al Fasher, las FAR se han hecho con el control total de Darfur y ahora están centrando su campaña militar en la vecina región de Kordofán, más al este, donde el Ejército sudanés está tratando de contener el avance de los paramilitares en esta estratégica zona que les daría acceso al norte y este del país.

La guerra en Sudán iniciada en abril de 2023 ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de más de 13 millones y que más de la mitad de la población se enfrente a niveles de inseguridad alimentaria agudos, según la ONU.