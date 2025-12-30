Peña llama a "solución pacífica" entre EE.UU. y Venezuela ante temores de incursión armada

"Me preocupa muchísimo, y le he transmitido al Gobierno americano nuestra preocupación de una incursión militar", dijo Peña, en respuesta a una pregunta sobre la situación en Venezuela, durante una rueda de prensa en la casa presidencial en Asunción.

"Yo desearía que eso no ocurra", agregó Peña, cuyo Gobierno no reconoce al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que rompió en enero pasado las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

En este sentido, Peña afirmó que el Gobierno de Donald Trump acusa al presidente venezolano de liderar el Cartel de los Soles, una organización que Estados Unidos declaró recientemente como terrorista y a la que Trump responsabiliza de “inundar” las calles del país con drogas, una acusación que Caracas rechaza al asegurar que dicho grupo no existe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay declaró en agosto pasado al denominado Cartel de los Soles como una "organización terrorista internacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las tensiones han escalado estas últimas semanas después de que Trump ordenara un bloqueo a buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela y el reciente anuncio del presidente estadounidense de un ataque a un muelle dentro de territorio venezolano supuestamente usado para el tráfico de drogas.

Sin referirse específicamente a esto, Peña aseveró que Estados Unidos está "reviviendo la antigua Doctrina Monroe", que calificó como una política que designa el hemisferio occidental como el "área de influencia" del país norteamericano y en la que, aseguró, "dejó muy en claro" que "su rival principal es China".

"Entonces, creo que en esa lógica ellos están implementando su estrategia", afirmó el gobernante, en alusión al documento difundido por el Gobierno Trump, bajo el título "Estrategia Nacional de Seguridad".

"A nosotros nos encantaría que se pueda encontrar una solución pacífica a este conflicto, pero si no hay una solución pacífica, yo no tengo ninguna duda de que una incursión militar va a ser lo que va a acontecer", agregó Peña, en su análisis sobre la situación con Venezuela.