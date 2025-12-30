Presidencia danesa refuerza defensa europea y apoyo a Ucrania y endurece política de asilo

"Una Europa más fuerte en un mundo en transformación" ha sido el lema de una presidencia que había apuntado al rearme como su eje principal, "por encima de cualquier otra prioridad y discusión", como resaltó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Los veintisiete países de la UE se comprometieron a poder defenderse a sí mismos en 2030 y a reforzar la industria militar, adoptando por ejemplo un reglamento para incentivar las inversiones relacionadas con esa área en el presupuesto y que abre la puerta a la colaboración con Ucrania.

Se introdujeron ajustes jurídicos para apoyar inversiones relacionadas con la defensa más rápidas, flexibles y coordinadas; se acordó facilitar la financiación de tecnologías de doble uso y se reforzará la base industrial y tecnológica de defensa de Europa.

La presidencia danesa, que cerró 41 expedientes y se aseguró mandatos de negociación en otros 17, intensificó la presión sobre Rusia con dos nuevos paquetes de sanciones y aprobando la prohibición de comprar gas natural licuado (GNL) ruso a partir de 2027, además de vetar cualquier relación comercial con Rosneft y Gazprom.

Se añadieron 117 buques a la lista negra de la "flota fantasma" rusa, usada para evitar las sanciones, además de 45 empresas de terceros países, acusadas de ayudar a Moscú; y a otros 105 barcos más se les prohíbe acceder a puertos y servicios relacionados con el transporte marítimo.

Pero no hubo acuerdo para financiar la ayuda a Ucrania con los alrededor de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados, el modelo preferido por la Comisión Europea y apoyado por Alemania y Dinamarca, entre otros.

Bélgica, donde están depositados la mayor parte de estos activos, exigía a cambio un compromiso del resto de países para asumir de forma conjunta las posibles consecuencias legales y financieras de las previsibles acciones legales rusas.

En su lugar la UE acordó financiar a Ucrania con 90.000 millones de euros en 2026 y 2027 -46.000 millones menos de los que el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que Kiev necesita-, emitiendo deuda a cargo del presupuesto comunitario, una fórmula de la que quedan al margen Hungría, Eslovaquia y la República Checa,

Dinamarca se había propuesto inicialmente abrir todos los puntos de la negociación formal para el ingreso de Ucrania en la UE, pero ya al inicio de su presidencia rebajó esas expectativas y habló de abrir alguno, aunque la oposición de Hungría impidió avanzar en ese área.

Uno de los mayores logros de la presidencia danesa fue un acuerdo provisional para crear centros para deportar a países terceros a migrantes y solicitantes de asilo, con el objetivo de restringir las peticiones.

La normativa revisa el concepto de tercer país seguro y amplía las circunstancias en las que la solicitud puede ser rechazada por inadmisible.

La creación de centros de acogida fuera de la UE supone un triunfo personal para Frederiksen y los socialdemócratas daneses, que llevan años abogando por ese modelo, consecuente con la dura línea en inmigración impuesta en Dinamarca desde hace dos décadas.

La mejora de la productividad y la competitividad había sido señalada como otro punto central de la presidencia danesa, que consiguió avanzar en seis de los paquetes "ómnibus", propuestos por la Comisión Europea para simplificar las normas para las empresas en distintos ámbitos.

Entre esos paquete, de los que tres fueron aprobados por el Parlamento Europeo, destacan el primero, que reduce drásticamente los requisitos de información sobre sostenibilidad y diligencia debida; y el Paquete Ómnibus Digital, para que las empresas digitales sean más competitivas.

Se evitó también una guerra comercial con Estados Unidos, a cambio de aceptar un gravamen general del 15 % a productos europeos, que cubriría algo más de dos tercios del comercio conjunto, aunque deja fuera a sectores como el farmacéutico y el de los semiconductores.

La UE se comprometió a comprar energía estadounidense (gas, petróleo y nuclear) por valor de 750.000 millones de dólares durante el mandato actual de Donald Trump y a realizar inversiones privadas en la economía estadounidense por valor de 600.000 millones de dólares.

El esperado acuerdo comercial con el Mercosur fue pospuesto de nuevo al no reunirse una mayoría cualificada, por las dudas de última hora de Italia y el rechazo de Francia, que deberán superarse para cumplir con el nuevo objetivo de cerrarlo el 12 de enero en Paraguay.

Sí se alcanzó un acuerdo político, entre el Consejo y la Eurocámara, en el área climática, con el objetivo de reducir en 2040 las emisiones netas que causan el efecto invernadero en un 90 % respecto a 1990, y se iniciaron las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (2028-2034).