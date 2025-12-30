Productores en sur de México lanzan trampas artesanales para contener al gusano barrenador

Juan Pablo Flores Mujica, médico zootecnista y fundador del proyecto, dijo a EFE que esta alternativa de trampa nace por el incremento en la cantidad de animales infectados y la necesidad de implementar algo práctico y accesible para el productor.

Este artefacto está hecho con plásticos, una bolsa de aislante con pegamento y se aplica un atrayente a base de visceras de pescado e hígado para atraer la mosca denominada Cochliomyia hominivorax, que es la encargada de infestar con larvas las heridas de los animales de sangre caliente.

Las autoridades también confían en utilizar esta trampa artesanal como alternativa, mientras se termina la planta de moscas estériles por parte de Moscamed, en el municipio de Metapa de Domínguez, en el sureño estado de Chiapas.

Jorge Ortiz Arévalo, secretario del Comité del Sistema Producto Bovino, señaló que las principales afectaciones del gusano barrenador, se han visto en Chiapas en la frontera con Guatemala y en el municipio de Tapachula.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Vamos a enseñarle a todos aquellos que tengan interés de hacer sus propias trampas artesanales con cursos y talleres para que las personas puedan hacer sus trampas que salen económicas, con ello, se busca retener un poco el avance del gusano barrenador”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mario Moreno Sánchez, productor de una pequeña planta de productos perecederos, pidió ayuda a las autoridades mexicanas para controlar y erradicar el gusano barrenador en sus perros que tiene como mascotas, ya que se ha extendido a todos los animales domésticos y al ganado en general.

Moreno declaró que esta situación está afectando severamente al estado de Chiapas, por lo que pidió a las autoridades de la Sader una explicación sobre la contención de importaciones de ganado provenientes de Guatemala.

Por su parte, Luis Citalan Chavarría, jefe del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural en Tapachula, agregó que buscarán extender capacitaciones a las asociaciones ganaderas y los 16 municipios ganaderos.

“Estamos en pie de lucha, no estamos sacando el dedo del renglón, sabemos que tenemos un problema grave en Chiapas (...) es un problema que se tiene que erradicar de raíz”, apuntó.

El presidente del Sistema Producto Bovino Carne de Chiapas, Julio César Herrera Toledo, detalló que el perro es la especie más atacada por el gusano barrenador entre los animales domésticos, aunque el problema ha desatado advertencias incluso en la salud pública de los mexicanos con el aumento en los casos por miasis.