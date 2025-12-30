Rusia cumple plan de ingresos por privatización de activos públicos

"En cuanto a los activos que estamos vendiendo, cumplimos nuestros planes para este año. Hablamos de una cifra de 100.000 millones de rublos (1.280 millones de dólares), y la superamos alcanzando 112.000 millones de rublos (1.429 millones de dólares)", señaló el ministro en una entrevista a la televisión pública rusa.

De este modo, el Ministerio sostiene que esta misma horquilla de resultados se mantendrá para 2026, ya que "hay mucho que vender, y vemos potencial de mercado para los activos ofrecidos mediante la privatización".

"Por lo tanto, planeamos recaudar aproximadamente la misma cantidad, como mínimo, para el próximo año", añadió.

La privatización de activos estatales está en el plan presupuestado para los próximos años, aunque se prevé que el Estado mantenga una participación mayoritaria en las empresas de importancia estratégica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, el gobierno ruso trata de rellenar las arcas, vaciadas por la inversión en la guerra de Ucrania, que ha desgastado con creces la economía rusa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finanzas prevé privatizar el próximo año siete grande empresas cuya venta podría avanzar entre 100.000 y 300.000 millones de rublos (3.827 millones de dólares).

Además, estas empresas cotizarán en el parqué de Moscú.

"El presidente se ha fijado el objetivo de alcanzar una capitalización bursátil equivalente a dos tercios del PIB. Este problema no se puede resolver sin que las empresas estatales salgan a bolsa", sostuvo Siluánov.

Estas declaraciones provocaron una revalorización de casi el 7 % de las acciones de la minera de oro Yuzhuralzoloto, empresa confiscada por la Justicia rusa en julio de este año.

Por otro lado, fijan que el déficit presupuestario para finales de 2025 "será aproximadamente del 2,6 % del PIB".

Finanzas admitió que la participación en los ingresos estatales de los sectores del petróleo y el gas "disminuirá gradualmente a medio y largo plazo", cuando para finales de 2025 representan el 23 % y 22 % respectivamente.

Para 2026, las autoridades rusas subirán el IVA, impuestos sobre la renta, entre otras medidas impositivas para mantener el gasto bélico, que considera prioritario.

En tres años de guerra, Rusia confiscó activos privados por valor de 50.000 millones de dólares, el 2 % del PIB del país.