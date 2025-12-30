En 2025, "más de 300 personas fueron detenidas por sabotear instalaciones de transporte e incendiar infraestructuras. Desafortunadamente, más de 150 eran menores de edad", declaró el responsable de transporte de Interior, Oleg Kalinkin, citado por TASS.

En total, se registraron "más de 400 actos ilegales contra las instalaciones de transporte" de los cuales la mitad fueron resueltos.

"Los saboteadores son reclutados principalmente a través de internet. Interior ha planeado una campaña informativa para combatirlos", señaló el funcionario ruso, quien admitió que se espera que los reclutadores se vuelvan más activos durante las festividades de Año Nuevo.

Durante el transcurso del año, Rusia ha informado casi a diario de detenciones de ciudadanos rusos por casos de sabotaje a petición o sueldo de la inteligencia ucraniana.

Al principio, los detenidos eran procesados por terrorismo pero posteriormente lo ron por alta traición, que se castiga más duramente.

A mediados de noviembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, rebajó la edad de la responsabilidad penal a 14 años por delitos de sabotaje e introdujo la pena de cadena perpetua por estar involucrado en actos terroristas y por convencer a menores de edad a cometer actos de sabotaje.

La pena de prisión ronda entre los 10 y 20 años, además de una multa de entre 500.000 y 1 millón de rublos (entre unos 6.300 y 12.700 dólares).

"Los servicios de Inteligencia enemigos intentan cada vez más involucrar a los menores en edad escolar en sabotajes, convenciéndolos de que no afrontarán castigo debido a su edad", señaló el mes pasado el presidente del Comité de Seguridad de la Duma, Vasili Piskariov, en su canal de Telegram.