Rusia pierde este año 480 millones de dólares para salvar su industria del carbón

"Hasta la fecha, el monto total de fondos liberados por las empresas asciende a 37.700 millones de rublos, incluyendo 8.600 millones de rublos (110 millones de dólares) para el impuesto a la extracción de minerales y unos 29.100 millones de rublos (370 millones de dólares) para el aplazamiento del pago de primas de seguros", se lee en el comunicado publicado en la web de Finanzas.

Según el órgano de cuentas, la medida afectó a más de 130 empresas rusas de la industria del carbón.

De este modo, solicitan a las compañías del sector a actualizar sus informes y mejorar sus modelos financieros con el fin de realizar una evaluación estatal y tomar una decisión en base a los resultados.

Desde Finanzas, afirman que recientemente se examinó "la situación problemática de 13 agrupaciones empresariales, incluyendo 45 minas de carbón, 19 plantas de procesamiento, 13 empresas de transporte y logística, y 36 instalaciones de producción en otros sectores, como la metalurgia y la explotación forestal".

La industria se encuentra en crisis a raíz de las sanciones impuestas por los países occidentales tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Tras el rechazo de la Unión Europea al carbón ruso, los exportadores rusos se vieron obligados a reorientarse a otros mercados, como el chino, que ahora abarca el 45 % de las ventas exteriores entre 2023 y 2024.

Las compañías rusas afectadas son de pequeño y mediano tamaño, por lo que se prevé que en un futuro las aglutinen estructuras corporativas más grandes y afianzadas.

También se encuentra en declive la industria metalúrgica, el petróleo y el gas, lo que ha afectado a toda una serie de empresas estatales.