Secesionistas ven ilegales medidas del Gobierno yemení que profundizan "colapso" del país

"Responsabilizamos a quien adopte estas decisiones de las consecuencias políticas, legales, de seguridad y económicas, y afirmamos que volver el camino correcto y la lógica de la asociación y acuerdo es la única vía para evitar un mayor colapso del país", dijo el Consejo de Transición Sureño (CTS) en un comunicado.

Son las primeras declaraciones que realiza este grupo, que ha sufrido un ataque esta madrugada por parte de las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, y tras la declaración del estado de emergencia en el país por parte de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Los firmantes, Aidarous al Zubaidi (líder del CTS), Abdulrahman Abu Zaraa al Muharrami, Faraj al Bahsani y Tareq Saleh son cuatro miembros del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) del Yemen, el órgano ejecutivo del Gobierno yemení establecido en 2022 tras la dimisión del que era el presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi.

Los cuatro políticos, respaldados por EAU, rechazaron las decisiones del líder del CLP, Rashad al Alimi -que cuenta con el apoyo de Arabia Saudí- al acusarle también de haber dado ilegítimamente un ultimátum a las fuerzas emiratíes y su personal de abandonar el territorio yemení en 24 horas.

“Bajo ninguna circunstancia se permiten decisiones unilaterales sobre asuntos soberanos, militares o políticos importantes”, se apunta en el comunicado.

"Ninguna persona o entidad, ya sea dentro o fuera del Consejo de Liderazgo, tiene la autoridad para expulsar a ningún Estado miembro de la coalición árabe ni para reclamar el fin de su función o presencia. Estos asuntos se rigen por marcos regionales, alianzas y acuerdos internacionales que no están sujetos a caprichos ni decisiones individuales", según los firmantes.

De hecho, los políticos elogiaron a EAU como un "socio clave en la lucha contra el proyecto" de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen.

Hasta el momento, Emiratos no ha reaccionado.

El Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunció este martes la imposición de un estado de emergencia de tres meses en las zonas que controla en el país y un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, al tiempo que rompió su acuerdo de defensa conjunto con EAU por su apoyo a los secesionistas del sur.

Esto viene después de que Arabia Saudí atacara esta madrugada dos buques en el puerto de Mukalla en el Yemen con cargamento enviado "sin autorización" de la alianza para abastecer a las fuerzas del CTS.

El Gobierno saudí acusó directamente a EAU de que estos "pasos peligrosos" que está dando en el Yemen impulsan la ofensiva militar de los separatistas y constituyen una "amenaza para la seguridad nacional del reino", así como para la región.