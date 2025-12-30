Siria decreta toque de queda en provincia costera y detiene a 21 remanentes del régimen

El toque de queda, impuesto por las Fuerzas de Seguridad Interna y el Ejército en Latakia, comenzó "a las 17.00 horas de hoy y continuará hasta las 06.00 horas del miércoles 31 de diciembre de 2025", informó el Gobierno de Latakia en Telegram.

La medida estuvo acompañada, además, de un despliegue de las fuerzas de seguridad por las calles de Latakia, tras los últimos episodios de violencia por enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos leales a Al Asad.

"Estas medidas se toman para mantener la seguridad pública y la paz civil, y para controlar el caos y los ataques a la propiedad privada y pública provocados por las convocatorias externas de protestas el 27 de este mes", indicó el Gobierno de Latakia.

Asimismo, las autoridades de Latakia informaron a la agencia oficial de noticias siria, SANA, de la detención de "21 personas de los remanentes del régimen depuesto, que fueron arrestadas por participar en actos criminales, incitación sectaria y ataques a las Fuerzas de Seguridad Interna".

No obstante, no especificaron a qué acciones se refieren.

Latakia vivió el pasado domingo momentos de máxima tensión por choques entre las autoridades sirias y grupos leales al régimen, que se desataron tras las protestas por un atentado en una mezquita alauita en la ciudad de Homs, y se saldaron con la muerte de tres civiles y un miembro de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades sirias intensificaron a lo largo de toda la semana las medidas de seguridad en estas provincias costeras por la creciente tensión y llamamientos a protestar tras la muerte de ocho personas en el atentado con bomba el viernes en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib.

El atentado fue reivindicado en Telegram el mismo viernes por el poco conocido grupo islamista Saraya Ansar al Suna, opuesto a las minorías religiosas de Siria y con ideas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico (EI).