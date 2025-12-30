Ucrania denuncia ataque ruso contra dos cargueros con civiles heridos

Ese ataque fue parte de varios contra la infraestructura portuaria en la región de Odesa donde también sufrió daños un carguero con aceite de girasol y una persona resulto herida.
La Marina ucraniana dijo en un mensaje en Telegram, que "los puertos son parte de la navegación y de la infraestructura civil" que que los ataques contra ellos ponen en peligro la vida de los ciudadanos y además afectan la seguridad alimentaria global.
"Los ataques intencionados contra blancos civiles son un crimen de guerra. La Federación Rusa es un estado terrorista", dice el mensaje.