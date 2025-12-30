Un total de 37 feminicidios que dejan 69 huérfanos reporta la Fiscalía de Paraguay en 2025

Según un informe del programa de Datos Abiertos de la Fiscalía, que recoge reportes acumulados hasta el 29 de diciembre, durante este año se contabilizaron 55 casos de tentativa de feminicidio y 34 causas abiertas este año por ese delito.

Las víctimas, agregó la información oficial, tenían entre 11 a 80 años.

Cuatro de ellas eran menores de 17 años.

La edad promedio de los agresores fue entre 16 a 80 años, detalló el informe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del total de víctimas, 36 tenían nacionalidad paraguaya y una de ellas era brasileña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el reporte, 27 de las fallecidas eran madres.

En cuanto al parentesco del agresor, 24 de ellos fueron parejas de las mujeres y siete sus exparejas.

Además entre los acusados como agresores hay un padrastro, un yerno, un exyerno y tres conocidos de las víctimas.

En la mayoría de los casos fueron usadas armas blancas (14) y armas de fuego (10).

Siete de las muertes fueron ocasionadas por asfixia, cuatro por traumatismos o golpes y dos por quemaduras graves.

La Fiscalía reveló que 27 muertes tuvieron lugar en viviendas y 10 en la vía pública.

Por lugares, el departamento de Central, el más poblado del país, encabeza las cifras de feminicidios, con 10 casos en 2025, seguido de Alto Paraná (este) con cinco muertes y Concepción (norte) con cuatro.

El reporte señaló que 34 presuntos responsables fueron imputados por el Ministerio Público y tres se suicidaron.

De 2020 al 28 de diciembre pasado se computan 258 víctimas de feminicidio, agregó.

Por otro lado, la Fiscalía reportó este martes 37.825 casos de violencia familiar de enero a diciembre, lo que representa un promedio de 104 víctimas por día.