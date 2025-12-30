Unas 37.825 víctimas de violencia familiar fueron atendidas en 2025 por Fiscalía paraguaya

Los datos abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público indican que la media diaria de víctimas atendidas este año también es superior a los 96 casos por día registrados en 2023, y los 86 de 2022.

El mes de enero encabezó los registros de violencia familiar de 2025 al acumular 4.034 casos, seguido por febrero (3.483), marzo (3.445) y septiembre con 3.316 denuncias,

Por lugar, en el departamento Central, el más poblado del país, registró la mayor cantidad de causas ingresadas con 16.784 casos.

Le siguen la capital, Asunción, con 4.984 denuncias, y los departamentos de Alto Paraná (este), con 3.650 víctimas atendidas, Caaguazú (2.015), Itapúa (1.703), y Cordillera (1319).

Las estadísticas del Ministerio Público establecen que en 2024 recibieron un poco más de 30.898 víctimas, lo que representa unos 101 casos por día de enero a noviembre del año pasado, añadió la fuente.

Un reporte difundido por la Fiscalía el 30 de diciembre del año pasado indica que en 2018 los procesos por violencia familiar ascendieron a 22.134, en 2019 totalizaron 26.039, y en 2020 sumaron 25.953.

Para 2021 la cifra de víctimas llegó a 29.887, en 2022 fueron 31.623 los casos y el 2023 se acumularon 34.898 denuncias.